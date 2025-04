"Oggi sembra Beckenbauer!", l'esclamazione di Conte pescata da Dazn

"Oggi Caldirola sembra Beckenbauer!", è questa l'esclamazione di Antonio Conte - riferendosi al difensore brianzolo oggi in marcatura su Romelu Lukaku - pescata dal bordocampista DAZN Alessio De Giuseppe. Infatti Big Rom non ha avuto via facile contro il centrale del Monza che tuttavia non è solito a prestazioni di questo livello, da qui la frase dell'allenatore del Napoli.