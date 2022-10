"Ogni 62' crea qualcosa di speciale": il dato mostruoso di Kvara

Kvicha Kvaratskhelia non ha naturalmente alcuna intenzione di fermarsi e vuole proseguire col suo incredibile rendimento

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

L'uomo copertina del Napoli torna all'Olimpico dove è già risultato determinante. Kvicha Kvaratskhelia non ha naturalmente alcuna intenzione di fermarsi e vuole proseguire col suo incredibile rendimento anche nella sfida alla Roma che può significare già tanto per il campionato dei partenopei che inseguono l'undicesima vittoria di fila per confermarsi da soli in vetta al campionto.

L'arma contro le difese schierate

Pur essendo un match di cartello, da più parti si ipotizza una partita piuttosto coperta da parte di Mourinho, in scia alle due della scorsa stagione che misero in difficoltà i partenopei. In questa stagione a determinare contro le difese abbottonate è stato quasi sempre proprio il classe 2001, spesso inventando dal nulla o quasi. Si paventa sicuramente per questo che ci sarà più di un semplice occhio di riguardo verso Kvara che, però, finora c'è stato pure da parte delle altre avversarie ma senza particolari risultati.

Ogni 62' crea qualcosa

Non a caso i numeri sono pesantissimi: 5 gol e 3 assist in Serie A in 715' e 2 gol e 3 assist in Champions in 288'. Se ci aggiungiamo i rigori procurati, 3 finora, viene fuori che ogni 62' lascia il segno con un gol, un assist o un rigore procurato. Insomma: con lui numericamente si parte 1-0 e pure qualcosa di più. E forse non rende neanche l'idea dell'incisività (nell'ultima gara sono stati almeno quattro gli assist non concretizzati dai compagni). Anche così, incasellando il suo score in un formidabile lavoro collettivo, si spiega il rendimento del Napoli.