Olimpiadi, impresa Italvolley: le azzurre conquistano la 1ª finale della storia

Le giocatrici dell'Italvolley hanno compiuto un'impresa oggi alle Olimpiadi di Parigi e meritano di essere celebrate. Infatti con la vittoria per 3-0 sulla Turchia passano alla storia, conquistano la prima finale olimpica nella storia della pallavolo femminile italiana. Domenica alle ore 13.00 ci sarà l'ultimo grande incontro del torneo contro gli Stati Uniti.

