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Olivera convocato dall'Uruguay di Bielsa: la lista completa

Olivera convocato dall'Uruguay di Bielsa: la lista completaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Notizie
di Davide Baratto
Olivera convocato dall'Uruguay di Bielsa per le amichevoli contro Inghilterra e Algeria: il terzino del Napoli è un punto fermo della Nazionale

Mathias Olivera è stato regolarmente convocato da Marcelo Bielsa per le amichevoli dell'Uruguay contro Inghilterra e Algeria, in programma rispettivamente il 27 marzo e il 31 marzo. Il difensore del Napoli è un pilastro della sua Nazionale e punto fermo del proprio commissario tecnico, il quale lo utilizza in diverse posizioni, non solo da terzino ma anche come braccetto o difensore centrale. Di seguito la lista completa.

Portieri:

Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)

Difensori:

Ronald Araujo (Barcellona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América), Guillermo Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate)

Centrocampisti:

Manuel Ugarte (Manchester United), Nicolás Fonseca (Oviedo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City)

Attaccanti:

Darwin Núñez (Al-Hilal), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Oviedo), Agustín Alvarez Martínez (Monza), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Facundo Torres (Austin), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (América) y Agustín Canobbio (Fluminense)