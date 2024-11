Olivera domina da centrale contro il Brasile, dall’Uruguay: “Fantastico, annulla i top player!”

Mathias Olivera si sta confermando da difensore centrale in nazionale. Anche stanotte contro il Brasile nella gara finita 1-1 ha disputato una partita di assoluta qualità. In patria elogiano la sua prova valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

"Ha annullato i campioni" scrivono i giornalisti locali. Altri forniscono l'elenco della sua gara con 5 recuperi, 10 duelli vinti su 11 e 41 passaggi completati su 43. Insomma, fisico, attento in marcatura e anche utile in costruzione. Il ct Bielsa ormai si fida di lui come centrale nella difesa a quattro mentre per Conte, come terzino, l'ex Getafe è fondamentale per il suo lavoro in copertura.