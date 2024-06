Olivera vince all'esordio in Coppa America: Conte prenderà spunto da Bielsa per il ruolo?

vedi letture

Mathias Olivera in campo nel debutto con la Nazionale in Coppa America ed esordio vincente per il laterale azzurro.

Mathias Olivera in campo nel debutto con la Nazionale in Coppa America ed esordio vincente per il laterale azzurro. Lo ricorda la SSC Napoli, con questa nota diffusa sul proprio sito ufficiale: "Il difensore del Napoli di scena in Uruguay-Panama terminata 3-1 nella partita di esordio del Girone C" si legge su sscnapoli.it.

Buona la prestazione di Olivera, che è rimasto in campo per 60 minuti. Come accaduto più volte nell'ultimo periodo, il commissario tecnico Marcelo Bielsa ha schierato il difensore azzurro da difensore centrale a far coppia con Araujo. Bisognerà dunque capire quali saranno le idee di Conte su di lui: laterale mancino o braccetto a sinistra?