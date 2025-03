Ora il Milan crede nella qualificazione Champions: "Ma occhio al Napoli e al calendario"

Da Milano, sponda rossonera, credono alla Champions, pur sapendo che sarà difficile con tanta concorrenza e un calendario tutt'altro che agevole. Il Milan infatti dovrà affrontare tra le altre anche il Napoli alla ripresa. Ne parla Antonio Vitiello nel suo editoriale per Milannews.it.

"L’ultimo turno di campionato ha riaperto la corsa al quarto posto, con il Milan che resta nono in classifica ma che ha ridotto il distacco a 6 punti dall’ultima posizione possibile per accedere alla prossima Champions League. Sarà difficile recuperare nelle nove giornate conclusive di campionato, considerando che il Diavolo è sempre stato altalenante per tutto l’anno, ma ci sono ancora delle possibilità. Infatti analizzando il calendario dei rossoneri ci sono tanti scontri diretti che spostano molti punti. Napoli, Fiorentina, Atalanta, Bologna e Roma i confronti che darebbero al Milan un impulso verso l’alto o che affosseranno definitivamente la formazione di Conceição".