Foto Osimhen al Galatasaray, svelato il numero di maglia: non indosserà la 99

Ormai manca solo l’annuncio ufficiale del passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. Il nigeriano si trasferisce in Turchia in prestito secco. Decine di migliaia di persone hanno accolto l’arrivo dell’attaccante a Istanbul, un autentico bagno di folla. Una nuova avventura per Osimhen, che ha accettato la destinazione per non rischiare di restare fermo e finire in tribuna.

Il club turco, in attesa dell’ufficialità, ha già messo in vendita la maglia da gara del nigeriano e un’altra celebrativa con tanto di 'mascherina' sulle spalle. Come si evince dalla grafica del web store, Osimhen indosserà il numero 45. Di seguito la foto.