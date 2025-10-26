Osimhen ancora in gol, a segno anche Icardi: Galatasaray fa già il vuoto in Turchia

Con una potenza offensiva come quella del Galatasaray, per il Goztepe non c’è stato scampo. Nella stagione del ritorno in Champions League, la formazione di Istanbul può vantare un attacco di livello internazionale con Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli, e Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter. Al Rams Park la partita termina 3-1, con le firme di entrambi i bomber e del brasiliano Gabriel Sara, in un match che ha messo in mostra tutto il potenziale del reparto offensivo giallorosso.

Il successo consente al Galatasaray di consolidare il primo posto in classifica, allungando in vetta alla Super Lig con 28 punti. La squadra di Okan Buruk ha così preso il largo rispetto alle dirette inseguitrici, portandosi a +5 sul Trabzonspor di Andre Onana, secondo in graduatoria. Una marcia trionfale finora per i campioni di Turchia, che oltre a dominare in patria, sembrano pronti a recitare un ruolo da protagonisti anche sul palcoscenico europeo.

CLASSSIFICA

1. Galatasaray 28 punti

2. Tarbzonspor 23

3. Fenerbahce 19*

4. Gaziantep 17*

5. Goztepe 16

6. Besiktas 16*

7. Samsunspor 16*

8. Konyaspor 14

9. Alanyaspor 13

10. Kocaelispor 11

11. Basaksehir 10

12. Atnalyaspor 10

13. Rizespor 9*

14. Kasimpasa 9*

15. Genclerbiligi 8

16. Eyspor 8

17. Kayserispor 6

18. Karagymruk 4

*una gara in meno