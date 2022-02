Osimhen, consegnata la nuova maschera: la indosserà domenica col Venezia

GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A L'ATALANTA AL CENTRO DEL PALLONE: UNO DEI PERCASSI AI VERTICI DELLA LEGA Milano Finanza fa il punto sul futuro dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. I club hanno fretta di eleggere un successore Milano Finanza fa il punto sul futuro dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. I club hanno fretta di eleggere un successore