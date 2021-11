Osimhen decide Liberia-Nigeria: gol da calcio di rigore e intera partita in campo

Come in Europa, anche in Africa proseguono le qualificazioni a Qatar 2022. La Nigeria batte 2-0 la Liberia in trasferta grazie anche alla rete del napoletano Victor Osimhen dal dischetto del rigore dopo appena un quarto d'ora. Per il centravanti azzurro tutta la partita in campo. Nel finale altro rigore per la Nigeria: stavolta dagli undici metri va Musa e non Osimhen per il 2-0 finale.