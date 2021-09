Osimhen in gol con la Nigeria: a segno contro Capo Verde e in campo per 84’

Victor Osimhen ha segnato contro Capo Verde. L'attaccante azzurro ha realizzato il gol del pareggio con la maglia della Nigeria al minuto numero 30. Cross dalla sinistra, liscio di un giocatore di casa e sulla ribattuta del portiere il bomber azzurro si è fatto trovare pronto insaccando il pallone. La Nigeria ha battuto 2-1 in rimonta Capo Verde nel match di qualificazione a Qatar 2022. Victor Osimhen è rimasto in campo per 84 minuti. Ricordiamo che l'attaccante azzurro sarà a disposizione per la sfida di sabato contro la Juventus.