Osimhen inamovibile in Nazionale: l'azzurro titolare in Nigeria-Capo Verde

Alle 17 la Nigeria scenderà in campo contro Capo Verde per il match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante del Napoli Victor Osimhen sarà ancora una volta titolare in attacco, affiancato da Ighalo. Osimhen proverà ad andare di nuovo a segno dopo la rete realizzata contro la Liberia. Di seguito la formazione delle Super Eagles.