Osimhen-Mercedes, mistero risolto: l'auto è in Germania, ieri il versamento

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Scoperto il problema, il nigeriano ha subito versato la cifra necessaria al regolamento del contratto.

Ieri sera è stato ricostruito il fraintendimento legato al caso Victor Osimhen e a una vettura Mercedes-Benz. Una vicenda che, nelle ultime ore, ha trovato ulteriori conferme anche attraverso quanto riportato da Il Mattino, chiarendo i contorni dell’accaduto e ridimensionando eventuali polemiche.

La ricostruzione e la soluzione del caso

"Un semplice misunderstanding. Victor Osimhen ha risolto il suo "contenzioso" con Mercedes: ieri l'ex attaccante del Napoli ha immediatamente versato all'agenzia di Milano una cifra intorno ai 75mila euro per rimediare alle mancate rate non pagate di un contratto di leasing stipulato nel 2023. Osi non era a conoscenza dei pagamenti inevasi: la Classe G noleggiata è oggi in Germania e non in Turchia con lui. Scoperto il problema, il nigeriano ha subito versato la cifra necessaria al regolamento del contratto".