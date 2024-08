Ufficiale Osimhen non gioca da mesi, la Nigeria lo convoca per le qualificazioni Coppa d'Africa

Victor Osimhen non gioca una partita dalla scorsa stagione, mai convocato dal Napoli neanche per le amichevoli pre-campionato, e pure la Nigeria non vuole privarsi del suo attaccante.

La nazionale nigeriana, infatti, ha convocato il centravanti del Napoli per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa: le gare contro Benin e Ruanda del 7 e 10 settembre. Di seguito l'elenco completo dei convocati dal ct Labbadia.