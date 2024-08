Osimhen-Psg? Intanto Luis Enrique schiera Asensio falso 9, e lui segna

E' stata molto discussa la questione Victor Osimhen-Paris Saint Germain: perché i parigini non hanno mai affondato l'acquisto finora? Se il motivo poteva essere la presenza dei due attaccanti Kolo Muani e Gonçalo Ramos, neanche dopo il lungo infortunio di quest'ultimo la situazione sembra sbloccarsi, nonostante il tecnico Luis Enrique non abbia escluso un nuovo innesto.

Infatti l'allenatore spagnolo due giorni fa in conferenza stampa ha detto: "Purtroppo Gonçalo si è infortunato. È un peccato ma non cambia nulla: abbiamo un’ottima squadra. Io e Luis Campos siamo sempre aperti al miglioramento, fino all'ultimo giorno di mercato. Ma ripeto, è molto difficile trovare giocatori per rinforzare la nostra rosa, molto difficile. Barcola potrebbe giocare da 9".

Intanto alla seconda giornata di Ligue 1, il Paris Saint Germain è sceso in campo contro il Montpellier alle 20.45 e dopo 70 minuti il parziale è di 5-0. Nel ruolo di centravanti non sta giocando Kolo Muani, ma a sorpesa Luis Enrique ha schierato Marco Asensio come falso nove. E non finisce qui, perché il fantasista spagnolo in questo ruolo inedito ha anche timbrato il cartellino per il momentaneo 2-0.