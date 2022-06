Osimhen regala la vittoria alla Nigeria: gol decisivo contro la Sierra Leone

Successo importante ed in rimonta per la Nigeria che vince la gara contro la Sierra Leone

Successo importante ed in rimonta per la Nigeria che vince la gara contro la Sierra Leone valida per il gruppo A delle sfide di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Sierra Leone in vantaggio all’11’ grazie a Morsay, Iwobi pareggia i conti cinque minuti più tardi e sul finire del primo tempo l’attaccante del Napoli Victor Osimhen trova il gol del 2-1 che risulta poi decisivo per la vittoria della sua squadra.