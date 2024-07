Foto Osimhen si concede ai tifosi: selfie e autografi dopo il raduno a Castel Volturno

E’ partita ufficialmente la stagione 2024-25 del nuovo Napoli targato Antonio Conte.

E’ partita ufficialmente la stagione 2024-25 del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Stamattina tutti convocati a Castel Volturno per il primo dei due giorni di raduno, per i test fisici, prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma giovedì mattina. Mancheranno all’appello i reduci dall’Europeo e Olivera, ancora impegnato con l’Uruguay in Coppa America.

Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen (intorno alle 8.15) alle prese con un futuro ancora tutto da scrivere. Al termine del primo giorno di raduno c’è stato un primo breve bagno di folla per il nigeriano: l’attaccante del Napoli è uscito qualche minuto fa da Castel Volturno e si è concesso ai tanti tifosi presenti firmando autografi e scattando foto e selfie. Di seguito le immagini.