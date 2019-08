Ospina compie 31 anni: arrivano gli auguri della SSC Napoli su sito e social

David Ospina spegne 31 candeline. Alla seconda stagione in azzurro, l'estremo difensore colombiano sarà ancora l'alternativa (che gioca) ad Alex Meret e il club azzurro ha colto l'occasione per fargli gli auguri tramite il proprio sito ufficiale: "Compleanno in casa azzurra. David Ospina compie 31 anni. Il portiere del Napoli è nato il 31 agosto 1988 a Medellin (Colombia). A Ospina vanno gli auguri di tutta la SSC Napoli".