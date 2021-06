Ospina da record con la sua Nazionale: il dato che esalta il colombiano

Ospina di scena con la Nazionale. Il portiere del Napoli in campo nella sfida di Coppa America Brasile-Colombia terminata per 2-1. Ospina ha disputato l'intero match ed ha eguagliato il record di Valderrama con 111 presenze con la Nazionale colombiana. Nella prima giornata la Colombia aveva battuto l'Ecuador per 1-0, nella seconda giornata ha pareggiato contro il Venezuela per 0-0, nella terza è stata sconfitta dal Perù.

🇨🇴 | @D_Ospina1 eguaglia il record di Valderrama con 111 presenze con la Colombia.



