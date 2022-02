Ospite speciale all'Unipol Domus: ct Romania guarderà Cagliari-Napoli allo stadio

Il commissario tecnico della Romania Edward Iordanescu è in questi giorni in giro per l'Italia per visionare dal vivo i calciatori della sua nazionale. Ieri Iordanescu era a San Siro, ha assistito dal vivo all'ottima prova dl Vlad Chiriches del Sassuolo, mentre in panchina c'era Ionut Radu dall'Inter. Stasera, invece, Iordanescu sarà all'Unipol Domus per visionare Razvan Marin in occasione di Cagliari-Napoli, posticipo della 26esima giornata di Serie A.