Ostigard batte Rrahmani: tris Norvegia sul Kosovo. La Danimarca vince con la Svezia: 95' per Cajuste

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Terminate le due principali amichevoli tra nazionali europee in programma alle ore 19. La Danimarca ha vinto 2-1 contro la Svezia nella sfida tutta nordeuropea. Hojbjerg ha portato avanti i suoi dopo 2 minuti, ripreso immediatamente dallo svedese Isak prima del gol decisivo siglato da Eriksen all'86esimo. In campo da titolari Kristensen (Roma) e Cajuste (Napoli) con Hien (Atalanta) da una parte e dall'altra, subentrati dalla panchina altri rappresentanti del campionato italiano come Kristiansen (Bologna) e Holm (Atalanta).

Secco 3-0 della Norvegia ai danni del Kosovo di Rrahmani nell'altra sfida in programma, con Haaland grande protagonista. Il bomber del Manchester City ha segnato tutte e tre le reti della sua squadra. In campo dal 1' gli "italiani" Ostigard e Thorsvedt, nella selezione nordeuropea sono entrati anche un altro sassolese come Pedersen e Thorsby del Genoa a gara in corso, mentre nel Kosovo in campo Vojvoda del Torino dal 1'.