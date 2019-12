Ottavi Champions, le date delle altre: debutto italiano affidato all'Atalanta

Tra febbraio e marzo lo spettacolo sarà garantito. Tra andata e ritorno, ci sarà un mese intero di Champions League per gli ottavi di finale. Si comincerà con l'Atletico MAdrid con il Liverpool il 18 febbraio e chiuderà il Napoli a Barcellona il 18 marzo, quando sarà tempo di verdetti definitivi anche per gli azzurri. Ecco tutte le date, anche per Atalanta e Juventus, le altre italiane tra le migliori 18 d'Europa, come i partenopei.

18 febbraio 2020

Borussia Dortmund-PSG

Atletico Madrid-Liverpool

19 febbraio 2020

Atalanta-Valencia

Tottenham-RB Lipsia

25 febbraio 2020

Chelsea-Bayern Monaco

Napoli-Barcellona

26 febbraio 2020

Real Madrid-Manchester City

Lione-Juventus

10 marzo 2020

Valencia-Atalanta

RB Lipsia-Tottenham

11 marzo 2020

PSG-Borussia Dortmund

Liverpool-Atletico Madrid

17 marzo 2020

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Olympique Lione

18 marzo 2020

Bayern Monaco-Chelsea

Barcellona-Napoli