Ottimo esordio per Ostigard al Rennes: clean sheet e 3-0 show al Lione

Ottimo l'esordio in campionato dell'ex Napoli.

Esordio in campionato e prima vittoria senza subire gol per il Rennes di Leo Ostigard: il centrale ex Napoli ha giocato per 90' una partita molto positiva, guidando la difesa al fianco dell'altro centrale Wooh e portando il Rennes a vincere sul Lione per 3 reti a 0. Per il norvegese è stato davvero un ottimo esordio: 4 salvataggi, 1 tiro bloccato, nessun dribbling subito e tutti i duelli aerei vinti.