Ottimo Napoli, poi il Leicester trova due jolly: al 45' è 2-2 al Maradona

Primo tempo non fortunato per il Napoli. Sbloccata la gara al 4' con Ounas, i partenopei hanno trovato il raddoppio al 24' con Elmas, su assist di un altruista Petagna. Con la partita in pugno, una deviazione di Elmas accomoda palla per il 2-1 di Evans alla mezz'ora e poi un altro tiro da fuori premia Dewsbury-Hall per il 2-2 al 34'. Da segnalare nel finale di tempo anche l'ennesimo infortunio, per Lozano, uscito per un colpo probabilmente al mento: al suo posto Malcuit alto.