Ounas, ancora una prestazione da 7 ed anche un gol capolavoro al 95'

Altra ottima prestazione di Adam Ounas con la maglia del Crotone: un gol e un assist per lui nel 4-2 inflitto dai pitagorici al Torino. L'algerino di proprietà del Napoli è stato pericoloso con le sue giocate per tutto il match, ma per larghi tratti non è stato aiutato dalla fortuna. Ad un quarto d'ora aveva già calciato a botta sicura, trovando però Lyanco sulla linea. Poi però all’ultimo minuto ha messo a segno prima un gran dribbling e poi uno splendido tiro a giro per un meraviglioso gol.