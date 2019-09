Pachuca, Nazionale, Mondiale, Psv, Champions ed ora Serie A: gli incredibili esordi di Lozano!

Con il gol al debutto in maglia azzurra ed in serie A, Hirving Lozano ha fatto impazzire il Messico e proseguito l'incredibile striscia di gol al debutto. El Chucky infatti segna sempre all'esordio, sin da quello nel professionismo col Pachuca, passando per quello nella Conca-Champions, col PSV in Eredivisie ed in Coppa d'Olanda, con la nazionale in Confederations e al Mondiale, ma anche in Champions ed ora in serie A.

El Chucky Lozano marcó en:



➔ Debut como profesional.

➔ Debut en la Concachampions.

➔ Debut en la Eredivisie.

➔ Debut en la Copa de Holanda.

➔ Debut en la Confederaciones.

➔ Debut en el Mundial.

➔ Debut en Copa de Europa.

➔ Debut en la Serie A.



ESCÁNDALO TOTAL. pic.twitter.com/jjcCOWowOb — Invictos (@InvictosSomos) August 31, 2019