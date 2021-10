Padre batte figlio in C: il Bari porta oltre 20mila spettatori, il Napoli è irraggiungibile

Ventimilaquattrocentotrentuno spettatori erano presenti ieri allo stadio 'San Nicola' di Bari per l'attesisissimo derby fra la formazione di Luigi De Laurentiis e il Foggia di Zdenek Zeman. Uno vero spettacolo nello spettacolo quello che si è visto sugli spalti dell'impianto pugliese, reso ancor più eccezionale dal fatto che arriva dopo un lungo periodo di porte chiuse e limitazioni al numero di biglietti disponibili.

Un numero che assume ancor più valenza perché raggiunto in Serie C, ma che non rappresenta il record assoluto per la categoria che appartiene all'altra società della famiglia De Laurentiis, il Napoli. Nel 2005, infatti, gli azzurri, rinati dal fallimento affrontarono l'Avellino nei playoff promozione. Una sfida al 'San Paolo' che vide sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta 63.153 spettatori.