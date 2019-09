Palermo, boom abbonamenti: in Serie D ha quasi lo stesso numero di tesserati del Napoli

Il Palermo nella giornata di ieri ha superato la soglia degli 8mila abbonamenti venduti e con due giorni ancora a disposizione si punta ad arrivare almeno a 8200. Lo riporta il Giornale di Sicilia che sottolinea come l’obiettivo del presidente Mirri, superare le oltre 10mila tessere vendute dal Parma in Serie D, è però da considerarsi sfumato. Il Palermo può però consolarsi con un risultato migliore rispetto al Bari dell’anno scorso – 7680 abbonati – con la possibilità di superare in extremis anche il Cesena, che chiuse a 8354 tessere vendute. Il Napoli, da anni in Champions, non ha invece superato le 10mila tessere.