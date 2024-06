Palermo, De Sanctis è il nuovo ds: scelto anche l'allenatore

Il Palermo ha ufficializzato Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, come nuovo direttore sportivo

Il Palermo ha ufficializzato Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, come nuovo direttore sportivo. Il dirigente rosanero a seguito dell'esperienza alla Salernitana resta così in Italia, dopo aver valutato anche l'offerta ricevuta dal Besiktas. La nota del club: "Palermo comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Morgan De Sanctis a partire dal prossimo 1° luglio. A De Sanctis il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

È stato annunciato dal Palermo anche il nuovo allenatore: è Alessio Dionisi l'uomo scelto per la panchina rosanero. Il giovane tecnico ripartirà dalla Serie B dopo i trenni anni trascorsi nella massima serie alla guida del Sassuolo, terminati con l'esonero lo scorso 25 febbraio. La nota del club: "Palermo comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad Alessio Dionisi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A Dionisi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".