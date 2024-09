Palermo, ultime di formazione: Sirigu tornerà al Maradona

vedi letture

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani affronterà il Napoli. In porta, Desplanches lascerà spazio a Sirigu, che torna a vestire la maglia rosanero dopo 13 anni, in quella che sarà una partita simbolica per lui che ha giocato nel Napoli per pochi mesi nel 2022. In difesa, Nikolaou sarà a riposo, con Ceccaroni e uno tra Nedelcearu e Baniya pronti a formare la coppia centrale.

Le scelte sugli esterni non subiranno variazioni: Diakité e Pierozzi saranno confermati. Il centrocampo rappresenta il vero rebus per Dionisi, complice anche l’infortunio di Blin, operato al tendine del bicipite femorale e destinato a un lungo stop. Gomes, recuperato da un recente colpo, potrebbe riposare, con Ranocchia pronto a prendere il suo posto in cabina di regia. La scelta degli altri due posti a centrocampo sarà tra Segre, Saric e Vasic, anche se Dionisi potrebbe optare per un cambio tattico, schierando una formazione più offensiva con due mediani davanti alla difesa e un trequartista nel 4-2-3-1. In attacco, Brunori tornerà titolare, affiancato da Le Douaron.