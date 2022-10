Palle inattive pericolo per entrambe: Napoli e Roma le migliori già dallo scorso anno

Non solo il Napoli dovrà stare attento alla capacità della Roma di pungere su palla inattiva grazie ai suoi saltatori.

Non solo il Napoli dovrà stare attento alla capacità della Roma di pungere su palla inattiva grazie ai suoi saltatori. Il pericolo sarà per entrambe le squadre: a partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) infatti sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A.