Ufficiale Pallone d'Oro africano, i 10 candidati: non c’è il campione in carica Osimhen

Come ogni anno, la Confederazione africana di calcio assegna il suo Pallone d'Oro, premio chiamato "CAF Awards”. Quest'anno la cerimonia si svolgerà il 16 dicembre a Marrakech, esattamente come nella precedente edizione, in cui a trionfare fu Victor Osimhen. Poco fa sono stati svelati i 10 calciatori candidati al premio di miglior calciatore africano del 2024. In questa lista non c’è l’attaccante nigeriano, troviamo invece un protagonista della Serie A, ovvero l'atalantino Ademola Lookman, grande favorito grazie alla tripletta che ha permesso alla Dea di sollevare l'Europa League.

L'avversario del nigeriano è Serhou Guirassy, autore di una grande stagione con lo Stoccarda e ora trascinatore anche del Borussia Dortmund. Nell'elenco ci sono anche l'ex interista Achraf Hakimi e William Troost-Ekong, ex difensore dell'Udinese. Non c'è invece Brahim Diaz, che qualcuno avrebbe voluto in lista.

L'elenco completo dei finalisti:

Amine Gouiri (Algeria), Chancel Mbemba (Repubblica Democratica del Congo), Achraf Hakimi e Soufiane Rahimi (Marocco), Serhou Guirassy (Guinea), Ademola Lookman e William Troost-Ekong (Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Simon Adingra (Costa d'Avorio), Ronwen Williams (Sudafrica).