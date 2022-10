Pallone d’Oro italiano, la Top3 di Ambrosini: Raspadori al secondo posto dietro Tonali

L’ex giocatore del Milan si è così espresso nei studi di Dazn nel corso della trasmissione 'Sunday Night Square’

Qual è la top 3 dei giocatori italiani secondo Massimo Ambrosini? L’ex giocatore del Milan si è così espresso nei studi di Dazn nel corso della trasmissione 'Sunday Night Square’: “Al terzo posto Verratti ce è il giocatore italiano più forte in ambito europeo, al secondo posto metto Raspadori perchè mi sta entusiasmando il suo modo maturo con cui è arrivato e si è ambientato a Napoli. Tonali per quello che ha fatto l’anno scorso, per quello che sta facendo, per il tipo di giocatore che è diventato, per quello che rappresenta lo mettiamo lì al primo posto. Anche all’interno delle difficoltà ha dimostrato il suo valore. Si è guadagnato tutto con il sudore e con la fatica. Adesso gli viene naturale essere quello che è e farlo con continuità”.