Ufficiale Panchina d'Argento, vince Pecchia: "Ringrazio anche i dirigenti senza pazienza"

Fabio Pecchia, allenatore esonerato dal Parma in favore di Chivu, ma fautore della promozione dei ducali in Serie A, si aggiudica la Panchina d’Argento con 24 voti.

Superati Vincenzo Vivarini del Catanzaro (terzo con 4 voti) e Paolo Vanoli oggi al Torino ma in corsa come allenatore del Venezia (secondo con 12 voti). Per Pecchia si tratta della seconda affermazione, dopo quella per la stagione con la Cremonese nel 2021-22. Succede a Fabio Grosso, vincitore come allenatore del Frosinone. Le parole di Pecchia: "Ringrazio tutti i miei giocatori, ma anche i miei allenatori in carriera. E ovviamente ai dirigenti, anche a quelli che non hanno avuto pazienza o fiducia quando le cose si sono complicate".