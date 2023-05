Panchine Serie A, l'addio di Spalletti apre il valzer: rischia anche Allegri

"Vado avanti con la Lazio", ha detto Maurizio Sarri dopo la gara di ieri contro la Cremonese

"Spalletti vuole un anno sabbatico, lo lascio libero". Così nella serata di ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha certificato l'addio di Luciano Spalletti dopo l'ultima di campionato contro la Sampdoria. Per il club partenopeo è già partito il casting per individuare il futuro manager della squadra campione d'Italia: la prima scelta è Luis Enrique e i contatti procedono spediti, le alternative sono Vincenzo Italiano e Thiago Motta.

"Vado avanti con la Lazio", ha detto Maurizio Sarri dopo la gara di ieri contro la Cremonese. Il tecnico biancoceleste ha però chiesto anche un mercato all'altezza di una stagione molto importante: "Non ho intenzione di lasciare la Lazio, ma neanche di fare cosa non mi sta più bene". Tradotto: Sarri vuole una squadra da Champions, altrimenti potrebbe anche lasciare a lavori in corso.

Certo della conferma Simone Inzaghi, molto alta anche la percentuale di Stefano Pioli dopo la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ancora in bilico, invece, in casa Juventus con John Elkann che avrà l'ultima parola sul futuro di Massimiliano Allegri.

José Mourinho chiarirà il suo futuro solo dopo la finale di Europa League. Gian Piero Gasperini dopo il ko contro l'Inter ha invece confermato che la sua avventura nerazzurra è ormai ai titoli di coda: "Forse è arrivato il momento quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande. Ma valuteremo con l'affetto e la riconoscenza che ci legano".

Per Thiago Motta, Ivan Juric e Vincenzo Italiano tutto dipenderà dalle eventuali offerte delle big. Per Semplici e Zaffaroni, invece, dagli ultimi 90 minuti. "Sto allenando la mia calligrafia per firmare il rinnovo", ha detto Raffaele Palladino che lunedì prossimo dovrebbe sottoscrivere il rinnovo col Monza. Sassuolo ed Empoli vogliono portare avanti il progetto con Dionisi e Zanetti, mentre il Lecce che ieri ha conquistato la salvezza dovrà presto confrontarsi con Baroni.

Paulo Sousa ha trovato l'accordo col presidente Iervolino e resterà alla Salernitana. Sottil sarà ancora alla guida dell'Udinese e non ci sono dubbi nemmeno sulla permanenza di Gilardino al Genoa. Il Frosinone vuole andare avanti con Grosso: presto il summit per sancire la sua permanenza.

SERIE A, PERCENTUALI DI CONFERMA PER LA SERIE A 2023/24

Napoli - Luciano Spalletti 0%

Lazio - Maurizio Sarri 99%

Inter - Simone Inzaghi 100%

Milan - Stefano Pioli 90%

Atalanta - Gian Piero Gasperini 20%

Roma - José Mourinho 40%

Juventus - Massimiliano Allegri 50%

Torino - Ivan Juric 60%

Fiorentina - Vincenzo Italiano 50%

Monza - Raffaele Palladino 90%

Bologna - Thiago Motta 60%

Udinese - Andrea Sottil 100%

Sassuolo - Alessio Dionisi 90%

Empoli - Paolo Zanetti 90%

Salernitana - Paulo Sousa 100%

Lecce - Marco Baroni 70%

Spezia - Leonardo Semplici 50%

Hellas Verona - Marco Zaffaroni 30%

Frosinone - Fabio Grosso 90%

Genoa - Alberto Gilardino 100%