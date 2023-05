Paola Saulino mantiene promessa? E' pronta a spogliarsi per scudetto, l'annuncio

Paola Saulino aveva fatto una promessa: un tour in autobus nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto. Lo riporta Italpress

Paola Saulino aveva fatto una promessa: un tour in autobus nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto. La squadra di Spalletti ha stravinto il titolo e la provocante 33enne influencer manterrà la promessa in occasione dell'ultima partita, quella dove il Napoli alzerà lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona nel testacoda con la già retrocessa Sampdoria. Con una piccola variante: a causa di problemi di viabilità però ha optato per farlo a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai suoi compaesani e tifosi, in questo momento così importante per il club e per la città.

Saulino sfilerà senza vestiti a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio, a partire dalle 14.30, per poi prepararsi per la partita al Diego Armando Maradona. "Certi momenti vanno celebrati, forza Napoli sempre", afferma Saulino, pronta per il suo Napoli a sfilare come mamma l'ha fatta. Lo riporta Italpress.