Paratici premiato a Napoli: "CR7 colpo per il calcio italiano! Mercato? Rosa difficilmente migliorabile..."

(da Napoli, Fabio Tarantino) - Premio 'Dirigente dell'anno' per Fabio Paratici, ds della Juventus, ospite a Football Leader 2019. Nessun accenno sul nuovo allenatore con Sarri favorito su tutti gli altri. Queste le sue parole: "Questo è un premio che va condiviso con tutto il mio club. L'operazione Ronaldo non si poteva fare da sola: è stato un grande colpo per tutto il calcio italiano che ha visto il migliore al mondo in tutti gli stadi. Da anni la Serie A non aveva un giocatore così importante.

Formula magica per le vittorie? Non c'è, ma speriamo di continuare. Gli otto record sono un record difficile da superare. Se pensiamo a quando abbiamo iniziato questo ciclo... nessuno avrebbe scommesso un euro, era difficile da pensare. Non c'è una strada sicura per vincere, di sicuro c'è tanto lavoro alle spalle.

Obiettivi futuri? Confermarci in Italia. La Champions è una competizione difficile. Partono almeno 10-12 squadre con grandi ambizioni, rose e allenatori. Ci vuole anche un po' di fortuna.

Mercato? Pensiamo di avere una rosa molto competitiva, difficile da migliorare. Ci proveremo col nuovo allenatore".