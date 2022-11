A Oslo finisce 1-1 l'amichevole tra Norvegia e Finlandia.

A Oslo finisce 1-1 l'amichevole tra Norvegia e Finlandia. In vantaggio i finlandesi con Kallman al 31', pareggio norvegese con il centravanti della Real Sociedad Sorloth. Leo Ostigard, difensore del Napoli, è restato in campo per l'intero match.