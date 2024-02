TuttoNapoli.net

Al 96' il Cagliari trova il pareggio su disattenzione della difesa azzurra. Lancio lungo in avanti, errore di Juan Jesus che non vede il 77 alle sue spalle e lascia passare, controllo e destro secco di Luvumbo che non lascia scampo a Meret. Pareggio Cagliari.