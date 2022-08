Pareggio meritato del Napoli: Kvaratskhelia segna ed esulta alla Curry

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia, subito lui! Al debutto il georgiano trova il meritato 1-1 per il Napoli, inserendosi a rimorchio con un colpo di testa che non lascia scampo a Montipò. Per il talento azzurro esultanza con le mani unite sotto l'orecchio alla Curry, campione dei Golden State Warriors decisivo nelle ultime Finals Nba.