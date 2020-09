Parma-Napoli, niente conferenza per Gattuso: non parlerà alla vigilia

Sabato, alla vigilia di Parma-Napoli, non ci sarà la conferenza stampa di Rino Gattuso. Secondo la radio ufficiale per il protocollo Covid molto rigido adottato dal club azzurro Gattuso non parlerà prima dell'esordio in Campionato. Il centro tecnico di Castel Volturno resterà dunque chiuso alla stampa.