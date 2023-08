Partita la vendita per Sassuolo e Lazio: già lunghissima la coda virtuale per i biglietti

Nei primi minuti della vendita oltre 12mila tifosi erano in coda, cifra destinata ad aumentare.

È partita dalle ore 12:00 la vendita dei biglietti per Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio ed è già lunga la coda sul web per acquistare un tagliando per il Maradona. Nei primi minuti della vendita oltre 12mila tifosi erano in coda, cifra destinata ad aumentare.

I prezzi dei biglietti per la partita contro il Sassuolo saranno i seguenti:

SETTORE PREZZI vs SASSUOLO

CURVE INFERIORI € 25

CURVE SUPERIORI € 35

DISTINTI INFERIORI € 55

DISTINTI SUPERIORI € 70

TRIBUNA NISIDA € 90

TRIBUNA POSILLIPO€ 140

I prezzi dei biglietti per la partita contro la Lazio saranno i seguenti:

SETTOREPREZZI vs LAZIO

CURVE INFERIORI € 30

CURVE SUPERIORI € 45

DISTINTI INFERIORI € 70

DISTINTI SUPERIORI€ 90

TRIBUNA NISIDA€ 120

TRIBUNA POSILLIPO € 180