Conte e l'asso nella manica a sorpresa per blindare lo scudetto

È stato molto utile nel periodo di maggior difficoltà del Napoli per gli infortuni e tornerà utile anche in questo gran finale. Antonio Conte chiede goal e assist a Giacomo Raspadori per continuare a blindare la vetta del campionato italiano. Doveva partire titolare già contro il Torino, ma è stato fermato dalla febbre.

Sarà titolare domani a Lecce accanto a Lukaku. La nuova coppia-gol è nata a sorpresa a febbraio e si è rivelata decisiva per alcune vittorie, per alcune prestazioni in cui il Napoli ha dovuto fare i conti con l’addio di Kvaratskhelia e l’assenza per infortunio di Davide Neres. In attesa del futuro, con Raspadori richiesto da molte società, il presente è fondamentale e il calciatore ex Sassuolo ha tutta l’intenzione di continuare a segnare per il Napoli gol pesanti e decisivi.