Il Maradona sta diventando un 'problema': ADL e Manfredi già al lavoro

vedi letture

Ancora una volta sold out, sarà l'ottavo di fila col Genoa, il tredicesimo in questo campionato. Ogni volta che il Napoli gioca in casa, lo stadio si riempie, la richiesta per i biglietti è altissima. La capienza è di appena 50.000 spettatori o poco più e quindi molti tifosi sono costretti ogni domenica a restare a casa pur volendo essere presente al Maradona.

Si presenta così ogni volta una sorta di piacevole problema che l’amministrazione comunale dovrà provare a risolvere anche con il nuovo restyling. Nelle valutazioni sul futuro, infatti, si valuta anche la possibilità di ampliare la capienza dello stadio Maradona perché la città lo chiede, perché la domanda è sempre più elevata, perché c’è voglia di Napoli e di vivere dal vivo le partite. A maggior ragione in futuro in uno stadio moderno e con uan visuale nettamente migliore dell'attuale.