Partitella illegale a Busto Arsizio: 22 ragazzi denunciati per "calcio abusivo"

È successo davvero, precisamente a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove gli agenti della Polizia sono dovuti intervenire per bloccare una partita di calcio tra ventidue ragazzi del posto, che avevano scavalcato le reti di un centro sportivo per giocare una partitina tra amici, forse per interrompere la monotonia in questi giorni di noia e isolamento. Ma se fare sport all’aperto non è vietato, lo sono invece gli assembramenti: come ricorda gazzetta.it, questi non permetterebbero di mantenere la distanza di sicurezza di un metro ed evitare così il rischio di contagio del Coronavirus.