Paura a Fiumicino: sfiorato il contatto tra gli ultrà di Eintracht, Roma e Lazio

I tifosi dell'Eintracht Francoforte presenti ieri a Napoli hanno fatto ritorno in Germania oggi. Non prima, però, di provocare tensione anche all'aeroporto di Fiumicino. In partenza da Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, i tifosi tedeschi stavano per entrare in contatto con gli ultrà di Roma e Lazio. La questura di Roma precisa che li scontro è stato sfiorato ma evitato, grazie al dispositivo sicurezza preparato ad hoc.