Paura nella nazionale svedese: malore improvviso per Olsson, non respira autonomamente

© foto di Uefa/Image Sport

Sono ore di grande apprensione in Svezia per quanto accaduto a Kristoffer Olsson (28 anni) e appena comunicato dalla federazione stessa.

Stando alle informazioni veicolate direttamente dalla SvFF, infatti, il centrocampista classe 1995 in forza ai danesi del Midtjylland nelle scorse ore è stato colpito da un malore improvviso e si trova in questo momento ricoverato in ospedale, in terapia intensiva, con tanto di respiratore attaccato per aiutare nell'ossigenazione. Per il momento non sono stati diffusi altri dettagli, attesi presto nuovi aggiornamenti.