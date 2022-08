Per fortuna Kvaratskhelia sa fare tanto altro: è primo per dribbling falliti in Serie A

Ce l'avevano presentato come un dribblomane, perché lo è, ma Khvicha Kvaratskhelia in Italia ha scoperto il gusto dell'altro

© foto di www.imagephotoagency.it

Dovessimo giudicarlo per i tentativi, sarebbe stato fallimento totale. Per fortuna con tre gol e un assist ha fatto capire alla Serie A che è un giocatore completo di sicuro avvenire. Per i dribbling, è rimandato.

Le statistiche sono chiare: 17 tentati, appena uno riuscito, 16 falliti. Al primo posto per dribbling tentati c'è Radonjic, piacevole scoperta del Torino, con 9 riusciti ma su 26 tentati, poi c'è Sabiri a cui ne sono riusciti 6 su 19, ancora Cambiaso, Bennacer, anche Bonazzoli, Sottil, Lammers e Ikoné. Kvaratskhelia è primo ma per la statistica negativa dei dribbling falliti rispetto a quelli tentati. Ha capito presto che l'Italia non è la Russia e non è la Georgia. Ha avuto problemi anche con Dodo domenica. Per fortuna, oltre alle finte, c'è tanto altro.