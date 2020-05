Per il Napoli domani inizia il secondo giro di tamponi: i test saranno settimanali

Secondo giorno di allenamenti facoltativi per il Napoli di Gattuso a Castel Volturno. Domani il club azzurro - in linea col protocollo dettato dal presidente De Laurentiis - inizierà il secondo giro di tamponi per tutti i giocatori della rosa. In mattinata il primo tampone, a distanza di 24 ore i risultati, poi successivamente via al secondo tampone così come è stato fatto la scorsa settimana.